Μετρό Θεσσαλονίκης: Δύο σακούλες με σπρέι σήμαναν συναγερμό στους σταθμούς «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία»

Κανονικά διεξάγονται πλέον, σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως περιείχαν σπρέι για γκράφιτι. Ο «συναγερμός» έληξε και οι δύο σταθμοί που νωρίτερα είχαν κλείσει τέθηκαν και πάλι σε λειτουργία.