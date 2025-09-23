Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 άτομα για 21 κιλά κοκαΐνης

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε την ποινή ισόβιας κάθειρξης σε καθένα από τους τρεις κατηγορουμένους που είχαν συλληφθεί πέρσι τον Ιούνιο ως μέλη συμμορίας διακίνησης κοκαΐνης, ενώ κατά την αστυνομική έρευνα είχαν κατασχεθεί περισσότερα από 21 κιλά της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 40, 42 και 45 ετών, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι αδέλφια. Μέρος της κοκαΐνης εντοπίστηκε σε χώρο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του 40χρονου. Κατά τις αστυνομικές έρευνες είχαν κατασχεθεί ένα πιστόλι με μία γεμιστήρα και δώδεκα φυσίγγια, όπως επίσης χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δύο αδέλφια στις απολογίες τους αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά, δηλώνοντας επιχειρηματίες – ο ένας ξενοδόχος στην πατρίδα του κι ο άλλος ιδιοκτήτης της παραπάνω εταιρείας μίσθωσης οχημάτων, ενώ ο τρίτος αποδέχθηκε την κατοχή και αποθήκευση τους.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για διακριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψαν στις φυλακές.