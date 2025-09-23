Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη ένας 38χρονος αλλοδαπός τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας (22/09) στην περιοχή του Ζωγράφου, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ειδικότερα, μέσα στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή του Ζωγράφου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Σε επερχόμενη έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν τρεις νάιλον σακούλες εμπεριέχουσες ένα κιλό και 346 γραμμ. κάνναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.