Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες μπούκαραν σε καφέ κι άρπαξαν μηχανή για… αφρόγαλα αξίας 4.000 ευρώ – Δείτε το βίντεο

Σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφές στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης εισέβαλαν διαρρήκτες, τα ξημερώματα της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου, αρπάζοντας μια συσκευή για αφρόγαλα, αξίας 4.000 ευρώ.

Μάλιστα, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η voria.gr, το οποίο καταγράφει καρέ-καρέ κάθε κίνησή των δύο δραστών που είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, αρχικά οι δράστες έκαναν μια κατόπτευση του χώρου και στη συνέχεια, παραβιάζοντας τα πτυσσόμενα φύλλα τζαμιών, εισέβαλαν στο κατάστημα, που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Ακολούθως, ο ένας από τους δύο δράστες κατευθύνεται προς το ταμείο, χωρίς ωστόσο να βρει χρήματα, με τον συναγερμό να ενεργοποιείται. Φεύγοντας ο διαρρήκτης αρπάζει την συσκευή για το αφρόγαλα την οποία δίνει στον συνεργό του, με τους δύο δράστες να τρέπονται σε φυγή.