Θεσσαλονίκη: Ολοσχερής η καταστροφή του λεωφορείου που λαμπάδιασε εν κινήσει – “Δεν υπάρχει θέμα, έτυχε” (βίντεο)

Λαχτάρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης 3/2 ο οδηγός και οι επιβάτες που βρίσκονταν στο λεωφορείο, που εκτελούσε δρομολόγιο αστικών συγκοινωνιών, στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην ΠΑΘΕ, στον έξοδο για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Οι τρεις επιβάτες και ο οδηγός εγκατέλειψαν εγκαίρως το όχημα, το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησε η Πυροσβεστική και ειδικότερα στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες. Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα, ενώ το λεωφορείο καταστράφηκε τελείως.

Για το νέο περιστατικό μίλησε στο DEBATER ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσόλης, ο οποίος τόνισε πως “δεν υπάρχει κανένα θέμα με τα οχήματα αν και είναι 10ετίας. Κανονικά αποσύρονται στην 20ετία, αλλά δεν θα περιμένουμε τόσο. Θα αντικατασταθούν με 100 ηλεκτροκινούμενα σε συνεργασία με το Υπουργείο”.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, “στις 6:00 είχε μια ηλεκτρονική εκκένωση. Δύο άτομα είχε μέσα στο σημερινό περιστατικό. 5.000 λεωφορεία καίγονται σε όλη την Ευρώπη. Πριν τρία χρόνια είχαμε αντίστοιχο γεγονός. Ευτυχώς δεν είχε κανέναν μέσα τότε. Είναι περιστασιακά προβλήματα. Δεν υπάρχει θέμα. Έτυχε…”.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή 30/1, ακόμα ένα αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη είχε τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.