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Ρόδος: Μπούκαραν σε σπίτι και “σήκωσαν” το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας

Έρευνες των Αρχών για την εύρεση των δραστών

Ρόδος: Μπούκαραν σε σπίτι και “σήκωσαν” το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που φέρονται να διέπραξαν διάρρηξη σε κατοικία στην περιοχή του Φαληρακίου Ρόδου, αφαιρώντας χρηματοκιβώτιο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 1.200 λίρες Αγγλίας και το ποσό των 100.000 ευρώ.

   Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00, όταν άγνωστοι εισήλθαν στην οικία, ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε, και αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο δεδομένο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

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