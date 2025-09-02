Θεσσαλονίκη: «Δεν αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα, αμαυρώθηκε το όνομά μου» λέει η 45χρονη με την Porsche

Η 45χρονη οδηγός της Porsche, που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, μίλησε στο Live News για τις στιγμές που ακολούθησαν το ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκαν δύο άτομα.

«Δεν αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα, αμαυρώθηκε το όνομά μου» δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας την ψυχολογική της κατάσταση: «Είμαι χάλια, χάλια, καταβεβλημένη. Είμαι μία γυναίκα με ευγενική ψυχή και νοιαζόμουν όλες τις μέρες και μάθαινα για τους ανθρώπους».

Η 45χρονη πρόσθεσε: «Είμαι σε σοκ. Θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις. Μαθαίνω καθημερινά από τους δικηγόρους μου για τα παιδιά. Ζητώ ταπεινά συγνώμη, είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός. Έχει αμαυρωθεί το όνομά μου».

Σχετικά με το γεγονός ότι δεν κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ, εξήγησε: «Ήμουν αιμόφυρτη σε σοκ, τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ και δεν είχα και κινητό, καταστράφηκε στο ατύχημα. Πήγα στο νοσοκομείο χωρίς παπούτσια». Σύμφωνα με το Live News, η κλήση προς Αστυνομία και ΕΚΑΒ έγινε από έναν περαστικό.

Η ίδια επεσήμανε ακόμη: «Ήμουν σε σοκ και συνεχίζω. Ήμουν 4 μέρες προφυλακισμένη. Είμαι χαρούμενη που ζουν τα παιδιά κι εγώ. Δεν αντιλήφθηκα το όχημα. Θέλω να ζητήσω συγνώμη στα παιδιά. Δεν ισχύει τίποτα. Ούτε έτρεχα ούτε ήμουν μεθυσμένη».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, «δεν βρέθηκε στο αίμα της κάποια ουσία. Η ίδια ανέφερε ότι πήρε ένα Ζάναξ. Στη δικογραφία υπάρχει αιματολογική για την αιθανόλη. Ζάναξ δεν πήρε και θα το δείξουν και οι εξετάσεις».

Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη υπό περιοριστικούς όρους.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08), στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, όταν το πολυτελές αυτοκίνητο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε ένα άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, και το εμβόλισε.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο επιβαίνοντες του οχήματος, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονται, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητό τους φέρεται να έκανε σβούρες,να εκσφενδονίστηκε, να έπεσε πάνω σε δέντρα, να παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού, προτού καταλήξει 100 μέτρα πιο μακριά στον παράδρομο.













