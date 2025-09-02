Τροχαίο στη Θέρμη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Porsche – Τι ισχυρίστηκε

Ελεύθερη με όρους αφέθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή η 45χρονη οδηγός της Porsche, που κατηγορείται ότι προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν είναι: χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Η ίδια κατά την απολογία της αρνήθηκε τις κατηγορίες και υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα. Ακόμα, τόνισε ότι δεν έτρεχε με την Porsche, ούτε έκανε κόντρες με άλλο όχημα, όπως προέκυψε από μαρτυρία.

Η οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου σημείωσε ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ότι κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων.

Τέλος, όσον αφορά στην εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, επισήμανε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του δεύτερου οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δύο τραυματίες, ενώ μετέβη άμεσα σε νοσοκομείο καθώς έφερε και ίδια τραύματα ως συνέπεια της σύγκρουσης.

“Χαίρομαι που σώθηκαν τα παιδιά και θέλω να τους ζητήσω ταπεινά συγγνώμη“, είπε η 45χρονη στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος της έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή, εγκατάλειψη από υπαίτιο τροχαίου από οδηγό που είχε ως αποτέλεσμα σωματική βλάβη ατόμων.