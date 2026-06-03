Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο για την εξαφάνιση 14χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά την εξαφάνιση του 14χρονου Γιούσεφ Τζούμαα, αιγυπτιακής καταγωγής. Τα στοιχεία του ανήλικου δημοσιοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης (03/06/2026) το «Χαμόγελο του Παιδιού», έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 14χρονος αγνοείται από τις 3 Ιουνίου, όταν εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η οργάνωση ενημερώθηκε για το περιστατικό την ίδια ημέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

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Ο Γιούσεφ Τζούμαα έχει ύψος περίπου 1,60 μ., είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό του, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, ή με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα. Ενημέρωση για την υπόθεση παρέχεται επίσης μέσω της εφαρμογής Missing Alert App.