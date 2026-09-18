Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών προχώρησε η ΕΛΑΣ, με την σύλληψη 8 μελών του, ηλικίας από 16 έως 28 ετών, καθώς και μίας νεαρής που είχε πάει να προμηθευτεί ουσίες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης αποθήκευαν τα ναρκωτικά στα σπίτια τους στη Θεσσαλονίκη και με τη χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, τα πουλούσαν σε αγοραστές σε διάφορες περιοχές του Νομού.

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Χθες (17.09.2026) το απόγευμα αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου στην περιοχή της Πυλαίας και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του 2 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 2.060 γραμμαρίων και 1 συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 104 γραμμαρίων, τις οποίες παρέλαβε προκειμένου να τις πουλήσει σε άλλο άτομο.

Στο σπίτι όπου εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 28χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και 2 κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθησε έρευνα σε σπίτι στην ίδια περιοχή στην οποία διέμεναν οι αλλοδαποί-μέλη της οργάνωσης, απ’ όπου εξήλθε νεαρή ημεδαπή, η οποία μόλις είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης και στο εσωτερικό αυτής, καθώς και στους συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

545 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (1.384,70) γραμμαρίων,

13 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους (1.158) γραμμαρίων,

Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών,

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

5 κινητά τηλέφωνα και

Το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.