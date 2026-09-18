Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο – Πού θα φτάσει τους 33 βαθμούς

Με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.

Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και δυτικής χώρας, ενώ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν τοπικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει άνοδο και σε ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Πού αναμένονται τοπικές βροχές

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ δεν αποκλείονται φαινόμενα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί, ωστόσο οι συγκεντρώσεις της θα παραμείνουν χαμηλές και θα αφορούν κυρίως τα Δωδεκάνησα.

Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, θα κυμανθεί:

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στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς

στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 32 βαθμούς

στην Ήπειρο από 13 έως 30 βαθμούς

στη Θεσσαλία από 12 έως 33 βαθμούς

στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32 βαθμούς

στην Πελοπόννησο από 11 έως 30 βαθμούς

στην Κρήτη από 11 έως 31 βαθμούς

στα Επτάνησα από 16 έως 30 βαθμούς

στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 14 έως 30 βαθμούς

στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου

Έως 5 μποφόρ οι άνεμοι

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς.

Στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες.

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Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως δυτικών διευθύνσεων.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις.

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Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, εντάσεως 2-3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.