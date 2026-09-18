Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την έκρηξη βόμβας σε τράπεζα το 2025

Πραγματοποιήθηκε η δίκη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φονικής έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος στις 3 Μαΐου 2025, όπου έχασε τη ζωή της η 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Στο εδώλιο βρέθηκαν τρεις κατηγορούμενοι, εκ των οποίων αθωώθηκε ο ένας.

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Ο δεύτερος κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε έκρηξη, απλή συνέργεια σε φθορά και κατοχή κατασκευής εκρηκτικών. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό πρότερου εντίμου βίου και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών και έξι μηνών.

Ο τρίτος κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία σε έκρηξη, ηθική αυτουργία σε φθορά και ηθική αυτουργία σε απλή συνέργεια σε έκρηξη. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μετάνοιας και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 18 ετών και έξι μηνών, χωρίς αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.