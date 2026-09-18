Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία στο Κερατσίνι – 7 προσαγωγές και μία σύλληψη

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι για την πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.

Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον 34χρονο μουσικό, αλλά και πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στην οδό Παύλου Φύσσα, στο σημείο όπου δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής.

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Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για τις 17:30, με την πορεία να κατευθύνεται προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Οι φετινές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στη σκιά και της πρόσφατης αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη, με διαδηλωτές να φωνάζουν κατά τη διάρκεια της πορείας συνθήματα εναντίον της απόφασης.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ στο Κερατσίνι

Αρκετοί δρόμοι στην περιοχή έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση.

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία του Κερατσινίου για λόγους ασφαλείας, ενώ τροχονόμοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Από τις 14:00 βρίσκονται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι, με περιορισμούς μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Σαλαμίνος και Πέτρου Ράλλη και στην οδό Παύλου Φύσσα.

Επτά προσαγωγές και μία σύλληψη στους αστυνομικούς ελέγχους

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, έχουν γίνει μέχρι στιγμής επτά προσαγωγές, ενώ ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή λόγω της πορείας στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ να βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Κερατσινίου.

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Ο Παύλος Φύσσας, γνωστός στη μουσική σκηνή και ως Killah P, δολοφονήθηκε τη νύχτα της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά.

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Ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η δολοφονία του Παύλου Φύσσα αποτέλεσε κομβικό γεγονός για τη δικαστική διερεύνηση της δράσης της Χρυσής Αυγής, η οποία κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη εγκληματική οργάνωση.

Το DEBATER είχε καταγράψει αναλυτικά την υπόθεση στο αφιέρωμα για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

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Από τη συναυλία μνήμης στη σημερινή πορεία

Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα στο Κερατσίνι, ενώ είχε προηγηθεί συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων.

Η σημερινή συγκέντρωση ξεκίνησε στο μνημείο του Παύλου Φύσσα και ακολούθησε η πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

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Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούγονται, μεταξύ άλλων, συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής και της αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη.