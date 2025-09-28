Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 20 ατόμων – Ήρθαν στα χέρια και πέταξαν μπουκάλια

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (27.09) στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε ομάδα είκοσι ατόμων.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Η συμπλοκή έγινε στη συμβολή των οδών Γ. Λαμπράκη και Χ. Περραιβού λίγο μετά τις 00.00, όταν η παρέα των νεαρών ήρθε στα χέρια στη μέση του δρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιοι από τα άτομα κρατούσαν μπουκάλια τα οποία και χρησιμοποίησαν ως αντικείμενα της επίθεσης, με τους γείτονες ειδοποιούν την αστυνομία.

«Ακούσαμε φωνές»

«Ακούσαμε φωνές και σοβαρές απειλές. Φαινόταν σαν να ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες, οι περισσότεροι ήταν νεαρά άτομα, ανήλικα», ανέφερε στο ίδο μέσο εργαζόμενος σε γειτονικό κατάστημα.

Η αστυνομία έχει πάρει ήδη καταθέσεις και σαρώνει τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να καταφέρει να εντοπίσει τους δράστες.