Οδηγός ταξί ζήτησε από επιβάτες διπλάσια χρήματα γιατί είχε κίνηση ο δρόμος (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγγέλλουν δύο νεαροί επιβάτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έζησαν μια δυσάρεστη εμπειρία κατά τη διάρκεια διαδρομής με ταξί από τα ΚΤΕΛ Κηφισού προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, ο οδηγός δεν ενεργοποίησε το ταξίμετρο πριν από την αναχώρηση και τους ενημέρωσε ότι το κόστος της διαδρομής θα ανερχόταν στα 40 ευρώ. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, ενώ βρίσκονταν ήδη στη μέση της διαδρομής, ο οδηγός φέρεται να άλλαξε την αρχική συμφωνία, ζητώντας 80 ευρώ, επικαλούμενος την αυξημένη κίνηση στους δρόμους.

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Οι δύο επιβάτες υποστηρίζουν ότι όταν ζήτησαν εξηγήσεις για την ξαφνική αύξηση της χρέωσης, ο οδηγός αντέδρασε έντονα, τους επιτέθηκε λεκτικά και στη συνέχεια τους ζήτησε να αποβιβαστούν από το όχημα. Όπως αναφέρουν, τους πήρε τα 40 ευρώ που είχαν ήδη δώσει και τους άφησε στη μέση της διαδρομής.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία τους, ο οδηγός αποχώρησε βιαστικά με το πορτμπαγκάζ του οχήματος ανοιχτό, γεγονός που, όπως εκτιμούν, είχε ως αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να καταγράψουν τον αριθμό κυκλοφορίας του ταξί.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σχετικό βίντεο που καταγράφει μέρος του επεισοδίου έχει ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.