Εβίτα Βαρελά: Πώς την “πάτησε” η μητέρα της από “μαϊμού” λογιστές – “Μας παρακολουθούσαν, ήξεραν ότι δεν είχαμε κάμερες”

Για την περιπέτεια που είχε η μητέρα της, που έπεσε θύμα δήθεν λογιστών, μίλησε η γνωστή δικηγόρος Εβίτα Βαρελά.

Οι απατεώνες προσέγγισαν το πρωί του Σαββάτου 3/7 τη μητέρα της την ώρα που επέστρεφε από το σούπερ μάρκετ, προσποιούμενοι πως ήταν λογιστές και πως γνώριζαν προσωπικά την οικογένεια.

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Αφού την έπεισαν να τους οδηγήσει στο σπίτι, κατάφεραν να αρπάξουν 20.000 ευρώ και κοσμήματα μεγάλης αξίας προτού γίνουν «καπνός».

Η Εβίτα Βαρελά σήμερα το πρωί περιέγραψε στον ΣΚΑΪ όσα συνέβησαν με την ηλικιωμένη μητέρα της και υποσχέθηκε στους δράστες που θα τους βρει.

Όλα έγιναν γύρω στις 11:30 το πρωί, όταν η μητέρα της δικηγόρου επέστρεφε με τα πόδια στο σπίτι της, έχοντας ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή, δίπλα της σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα καλοντυμένο και ευγενικό ζευγάρι.

Οι δράστες την προσφώνησαν με το μικρό της όνομα, λέγοντάς της: «Τι κάνετε, κυρία Ολυμπία; Με θυμάστε;», ενώ αναφέρθηκαν και στην κόρη της, ρωτώντας: «Η Εβίτα είναι σπίτι;». Το γεγονός ότι γνώριζαν τόσα στοιχεία, δεν υποψίασε την ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απατεώνες είπαν ότι η κόρη της δικαιούται επιστροφή φόρου ύψους 1.600 ευρώ, αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται η άμεση πληρωμή παραβόλου 1.600 ευρώ. Οι ίδιοι υποστήριξαν μάλιστα ότι έπρεπε να προλάβουν την τράπεζα πριν κλείσει και τη ρώτησαν αν έχει χρήματα στο σπίτι.

Εκείνη απάντησε θετικά, με τη γυναίκα να προσφέρεται να τη συνοδεύσει πεζή έως εκεί. Επειδή η ηλικιωμένη αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο λόγω του καροτσιού με τα ψώνια, ο άνδρας συνεργός της παρέμεινε κοντά.

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Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, η απατεώνισσα κατάφερε να κρατήσει απασχολημένη τη μητέρα της δικηγόρου για περίπου 10 με 15 λεπτά, ενώ της παρέδωσε τα 1.600 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο συνεργός της εντόπισε και αφαίρεσε από το σπίτι 20.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας άλλων 20.000 ευρώ.

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«Φόραγαν πουκάμισα με μακριά μανίκια στου 40 βαθμούς, κατι θα ήθελαν να κρύψουν προφανώς, είναι επαγγελματίες, δεν είχαμε συνδέσει ακόμα τις κάμερες που είχαμε, και εκείνη τη μέρα μάλλον μας παρακολουθούσαν και το ήξεραν» ανέφερε η Εβίτα Βαρελά και πρόσθεσε:

«Η μητέρα μου δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς την πάτησε, προσοχή γιατί μπορεί να συμβεί σε όλους».

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«Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό τους. Εγώ θα τους βρω, όλοι μαζί θα τους βρούμε και θα απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη» τόνισε η γνωστή δικηγόρος, που εκτιμά ότι οι ληστές ενδεχομένως να ήταν Ρομά: «Οι δράστες των απατών αυτών είναι κατά 95% Ρόμα, πρέπει να μπούμε στους καταυλισμούς και να βρούμε κλοπιμαία».

«Αν ήμουν εγώ εκεί και τους έβλεπα πολύ πιθανό να μου κάνανε κακό, έχει γίνει πόσες φορές» σημείωσε ακόμα.