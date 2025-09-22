iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα – Προσέκρουσε σε περιπολικό προσπαθώντας να ξεφύγει τον έλεγχο

Στην κατοχή βρέθηκαν 5 κλειδια - πασπαρτού από δίκυκλα

DEBATER NEWSROOM

Δεκαεπτάχρονος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα στην Θεσσαλονίκη και στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε, χθες τα ξημερώματα, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ στην κατοχή του ανήλικου, ο οποίος συνελήφθη, βρέθηκαν πέντε κλειδιά – πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα.

