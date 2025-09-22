Θεσσαλονίκη: Οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ και ενεπλάκησαν σε τροχαία προκαλώντας υλικές ζημιές

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, επειδή ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές, ενώ διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά περιστατικά, τα οποία συνέβησαν χθες, με διαφορά λίγων ωρών, στη Σταυρούπολη και στις Συκιές, αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 33 και 38 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, με τον πρώτο εξ αυτών να στερείται επιπλέον άδεια ικανότητας οδήγησης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.