Εντείνεται η ανησυχία στη Λαμία: Πάνω από 30 κρούσματα σαλμονέλας στα επείγοντα, 12 νοσηλεύονται – Άγνωστη η αιτία της μόλυνσης

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις υγειονομικές αρχές της Λαμίας, καθώς καταγράφεται διαρκής ροή νέων περιστατικών σαλμονέλας στο τοπικό νοσοκομείο.

Η έξαρση της νόσου έχει θέσει σε ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, με τις ενδείξεις να στρέφονται σε μολυσμένη παρτίδα τροφίμου που διοχετεύτηκε στην τοπική αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση που επικρατεί στην υγειονομική μονάδα της πόλης αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «δυστυχώς συνεχίζονται οι προσελεύσεις ασθενών στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας που πάσχουν από Σαλμονέλα όπως επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι σήμερα μεσημέρι προσήλθαν 30 ασθενείς».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, τα περιστατικά χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω της οξύτητας των συμπτωμάτων.

Όπως περιγράφει, οι ασθενείς «εμφανίζουν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια. Τελικά για νοσηλεία παρέμειναν έως τώρα 12 ασθενείς».

Τα κοινά στοιχεία και οι έρευνες για την πηγή της μόλυνσης

Το αξιοσημείωτο στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι οι νοσούντες δεν είχαν καμία μεταξύ τους επαφή, ούτε συμμετείχαν σε κάποιο κοινό γεύμα.

Ωστόσο, η κοινή συνισταμένη εντοπίζεται στην κατανάλωση φαγητού από διαφορετικά καταστήματα εστίασης της περιοχής, γεγονός που στρέφει τις υποψίες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μολυσμένο προϊόν κρέατος, με πιθανότερο το κοτόπουλο, το οποίο διανεμήθηκε από τον ίδιο προμηθευτή σε πολλαπλά σημεία υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη παρτίδα να έχει διοχετευτεί και σε άλλες περιοχές, επισημαίνοντας: «Φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

Κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών

Μετά την εργαστηριακή ταυτοποίηση του βακτηρίου της σαλμονέλας από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ και, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας, έχουν ήδη ξεκινήσει στοχευμένοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις εστίασης. Στόχος των αρχών είναι ο ταχύς εντοπισμός του αρχικού προμηθευτή και η άμεση απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων από την κατανάλωση.