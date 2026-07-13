Σπέτσες: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλα διερχόμενου σκάφους

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13.07) στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, τραυματίστηκε σοβαρά στα κάτω άκρα από την προπέλα διερχόμενου σκάφους, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

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Η τραυματίας μεταφέρεται με πλωτό μέσο στην περιοχή της Κόστας, προκειμένου να διακομιστεί αρχικά στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει προγραμματιστεί η άμεση διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους για περαιτέρω νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της γυναίκας, τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ούτε εάν έχει εντοπιστεί το σκάφος που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σπετσών, το οποίο εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια του ατυχήματος.