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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και η αναισθησιολόγος του ιατρείου στο Κολωνάκι

Την Παρασκευή θα καταθέσει και η κόρη των κατηγορουμένων γιατρών

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και η αναισθησιολόγος του ιατρείου στο Κολωνάκι
Τέσσερις εκδοχές για την ώρα άφιξης, 42 λεπτά στο ιστορικό του μηχανήματος και δύο «alarm 9» συνθέτουν το χρονικό που εξετάζει η ανάκριση. (σύνθεση NDP/Pixabay)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:25

Ακόμα τρεις μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι έως το 2023.

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 Η τελευταία φαίνεται να κλήθηκε προκειμένου ο δικαστικός λειτουργός να αποσαφηνίσει εάν κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης χορηγούνταν ή όχι μέθη. Η μάρτυρας φαίνεται να κλήθηκε να περιγράψει τα καθήκοντα της και τη λειτουργία του ιατρείου και των μηχανημάτων, κατά το διάστημα συνεργασίας της με την προσωρινά κρατούμενη γιατρό.

Την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η 19χρονη κόρη των κατηγορουμένων γιατρών.

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