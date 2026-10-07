Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και η αναισθησιολόγος του ιατρείου στο Κολωνάκι

Ακόμα τρεις μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι έως το 2023.

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Η τελευταία φαίνεται να κλήθηκε προκειμένου ο δικαστικός λειτουργός να αποσαφηνίσει εάν κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης χορηγούνταν ή όχι μέθη. Η μάρτυρας φαίνεται να κλήθηκε να περιγράψει τα καθήκοντα της και τη λειτουργία του ιατρείου και των μηχανημάτων, κατά το διάστημα συνεργασίας της με την προσωρινά κρατούμενη γιατρό.

Την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η 19χρονη κόρη των κατηγορουμένων γιατρών.