Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου έξω από κατοικία στην Αγία Βαρβάρα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στη 01:15, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν δύο φιαλίδια προπανίου σε περβάζι του σπιτιού και στη συνέχεια προκάλεσαν την έκρηξή τους.

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Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στο περβάζι, καθώς και μαύρισμα στους εξωτερικούς τοίχους της κατοικίας.

Οι απειλές και η αναχώρηση στο εξωτερικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στην κατοικία διαμένει άνδρας Ρομά, ο οποίος δεν βρισκόταν εκεί την ώρα της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ανέφερε ότι ο ένοικος δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα και για τον λόγο αυτό είχε αναχωρήσει για το εξωτερικό.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η εμπρηστική ενέργεια συνδέεται με τις συγκεκριμένες απειλές, καθώς και εάν επρόκειτο για προειδοποιητικό «μήνυμα» προς τον ένοικο.

Αναζητούν τους δράστες

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τους αστυνομικούς να αναζητούν στοιχεία για την ταυτότητα και τις κινήσεις των δραστών.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί εάν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στην περιοχή που έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις πριν ή μετά την έκρηξη.

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Ανάλογη επίθεση με γκαζάκια είχε σημειωθεί πρόσφατα σε είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Φιλοθέη, όπου ένοικος είχε προλάβει να σβήσει τη φωτιά.