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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέο αίτημα Θεοδωρόπουλου στον ανακριτή – Ζητάει να δοθούν διευκρινήσεις για τα δεδομένα στο κινητό του

Επιμένει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση στη κόρη του

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέο αίτημα Θεοδωρόπουλου στον ανακριτή – Ζητάει να δοθούν διευκρινήσεις για τα δεδομένα στο κινητό του
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νέο αίτημα προς τον ανακριτή, μέσω του δικηγόρου του, υπέβαλε ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ζητεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να διευκρινίσει εάν από το κινητό του διαγράφηκαν, τις κρίσιμες ημέρες και ώρες, μηνύματα, φωτογραφίες, αρχεία ή άλλα δεδομένα και εάν υπάρχουν αναφορές στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».
Επιμένει ότι δεν γνώριζε για πλασμαφαίρεση στη κόρη του.

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