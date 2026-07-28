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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης

Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στα Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:44

Νεότερη ενημέρωση: ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης, σήμερα 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:45

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (28/7) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά, στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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