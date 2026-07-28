“Μαφία των Χανίων”: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής Τοξικολογίας

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης 28/7 ο ιατροδικαστής Χανίων, έπειτα από απολογία που κράτησε 6,5 ώρες στον ανακριτή.

Οι όροι που του επιβλήθηκαν είναι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, εκτός από τον ιατροδικαστή, στο γραφείο του εισαγγελέα κλήθηκαν και οι δικηγόροι του. Η ανακοίνωση της απόφασης από τους δικηγόρους έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συγγενείς και φίλους του ιατροδικαστή που περίμεναν στον αύλειο χώρο των δικαστηρίων.

Σε δηλώσεις τους ο δικηγόροι ανέφεραν ότι ο πελάτης τους αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση, καθώς δεν προέκυψαν, όπως είπαν, επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Επιπλέον, διευκρίνισαν ότι οι υποθέσεις δεν σχετίζονται με την υπόθεση Μανιουδάκη.

Νωρίτερα, ενώπιον του ανακριτή είχε οδηγηθεί και ο καθηγητής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος αφέθηκε επίσης ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση, καθώς κατηγορούνται ότι συνέτασσαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων.

Η ογκώδης δικογραφία αφορά τη δράση της αποκαλούμενης «Μαφίας των Χανίων», ενός κυκλώματος στο οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί αξιωματούχοι.