Ηράκλειο: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για τον θάνατο 18μηνου βρέφους

Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους, άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου.

Στην Αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου παραπέμφθηκε ο 45χρονος παππούς και σύμφωνα με το Cretalive, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (16/06).

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Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12/06), το 18 μηνών βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Λίγα 24ωρα νωρίτερα, το βρέφος είχε εξεταστεί από παιδίατρο και του είχε χορηγηθεί αγωγή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι τού έκαναν επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ, το κοριτσάκι κατέληξε.

Στο άκουσμα τού θανάτου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε.

Όπως διαπιστώνεται από το πλαίσιο τής προανάκρισης, ο 45χρονος προσέχει ένα ακόμη παιδάκι της οικογένειας το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.