Τέμπη: «Πρέπει να δώσουμε τη μάχη στα δικαστήρια, όχι σε ένα κόμμα» λέει η μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια

Η μητέρα της 20χρονης Κλαούντια που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών αναφέρθηκε στις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση κόμματος.

Η Άλμα Λάτα μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε μεταξύ άλλων πως θα έπρεπε άπαντες να δώσουν μάχη στα δικαστήρια για την υπόθεση και όχι να ψάχνουν να ιδρύσουν κόμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι λυπηρό τρία χρόνια μετά κανείς να μην είναι μέσα στη φυλακή. Και ο τελευταίος που φταίει, ο σταθμάρχης, αυτή τη στιγμή πίνει καφέ και βλέπει τηλεόραση. Εγώ σαν μάνα που πονάω το ίδιο με την κυρία Μαρία, πρέπει να κάνουμε σκληρό αγώνα αυτή τη στιγμή μέσα στα δικαστήρια. Γιατί όπως λέει και η Μαρία, η ανάκριση δεν έγινε σωστά, γιατί δεν έχει τον πρώτο λόγο. Και πρέπει όλοι μαζί, όλες οι οικογένειες, μαζί με τους δικηγόρους, πρέπει να δώσουμε σκληρή μάχη μέσα στα δικαστήρια» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Δεν είναι η στιγμή που η Μαρία πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση μόνο συμφέρον έχουν αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της. Είναι μόνο αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν. Θα την χτυπήσουν από παντού. Τώρα πρέπει η Μαρία μαζί με εμάς, να δώσουμε σκληρό αγώνα μέσα στα δικαστήρια. Δεν θα ψηφίσω το κόμμα της Καρυστιανού».