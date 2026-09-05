Τανάγρα: Μεγάλη δασική πυρκαγιά μετά την πτώση του Phantom – Μήνυμα από το 112

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Τανάγρα Βοιωτίας, η οποία εκδηλώθηκε μετά την πτώση του F-4 Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9), μετά το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

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Λόγω της έκτασης που έλαβε η πυρκαγιά, οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός επίγειων και εναέριων μέσων.

Επιχειρούν 95 πυροσβέστες και 29 οχήματα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 95 πυροσβέστες με 29 οχήματα.

Στο έργο των επίγειων δυνάμεων συνδράμουν:

Τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ

Δύο ομάδες της 1ης και της 7ης ΕΜΑΚ

Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ, 29 οχήματα, 9 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Ήχησε το 112 στο Σχηματάρι

Στις 15:34 ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ενημερωθούν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας ανέφερε:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 5, 2026

Οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – κατηγορία κινδύνου 4 στην περιοχή.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για τον περιορισμό του μετώπου, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά το αεροπορικό δυστύχημα

Η Πυροσβεστική διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη γύρω δασική έκταση.

Το Phantom συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από την αεροπορική βάση της Τανάγρας.