Πληροφορίες DEBATER: Δεν αναβάλλεται η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Η αναφορά που θα κάνει για την Τανάγρα

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί απόψε, Σάββατο (5/9), η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ, παρά τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες περί αναβολής της για την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η ομιλία θα αρχίσει όπως είχε προγραμματιστεί, στις 20:00, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

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Θα ξεκινήσει με αναφορά στο δυστύχημα της Τανάγρας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την ομιλία του με αναφορά στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα και στην πτώση του F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Η τραγωδία έχει επισκιάσει τις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, ενώ νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα.

Μέχρι αυτήν την ώρα δεν υπάρχει αλλαγή στον προγραμματισμό της αποψινής ομιλίας του πρωθυπουργού.