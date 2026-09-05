Πληροφορίες DEBATER: Δεν αναβάλλεται η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Η αναφορά που θα κάνει για την Τανάγρα
Παρά τις πληροφορίες που διακινούνται περί αναβολής, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει απόψε στο Βελλίδειο. Στην έναρξη θα αναφερθεί στην τραγωδία της Τανάγρας.
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί απόψε, Σάββατο (5/9), η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ, παρά τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες περί αναβολής της για την Κυριακή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η ομιλία θα αρχίσει όπως είχε προγραμματιστεί, στις 20:00, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Θα ξεκινήσει με αναφορά στο δυστύχημα της Τανάγρας
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την ομιλία του με αναφορά στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα και στην πτώση του F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.
Η τραγωδία έχει επισκιάσει τις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, ενώ νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα.
Μέχρι αυτήν την ώρα δεν υπάρχει αλλαγή στον προγραμματισμό της αποψινής ομιλίας του πρωθυπουργού.
πηγή στην Google
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