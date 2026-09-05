Μαραθώνας: Αναβλήθηκε η δίκη μητέρας και γιου για τα οστά της 90χρονης – Παραμένουν κρατούμενοι

Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε από το Πλημμελειοδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιου της για την υπόθεση με τα οστά της 90χρονης που εντοπίστηκαν σε υπόγειο σπιτιού στον Μαραθώνα.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς φέρεται να έθαψαν τη σορό της ηλικιωμένης μητέρας της 68χρονης σε αποθηκευτικό χώρο της οικογενειακής κατοικίας.

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Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, τόσο η 68χρονη όσο και ο γιος της παραμένουν κρατούμενοι.

Η καταγγελία που οδήγησε στον εντοπισμό των οστών

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας, στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της εγγονής της υπερήλικης, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι δεν είχε επικοινωνία με τη γιαγιά της για περίπου μία δεκαετία.

Μετά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν σακούλα που περιείχε τα οστά της ηλικιωμένης, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της.

Η 68χρονη φέρεται να ομολόγησε – Αρνείται ο γιος της

Η 68χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι έθαψε τη σορό της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Από την πλευρά του, ο γιος της και εγγονός της ηλικιωμένης αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη.

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Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια, ισχυρισμός που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ανθρωπολόγος εξετάζει τα οστά

Η εξέταση των οστών έχει ανατεθεί σε ειδικό ανθρωπολόγο, προκειμένου να προσδιοριστούν η ηλικία τους και, κατά το δυνατόν, ο χρόνος θανάτου της υπερήλικης.

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Το πόρισμα θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα επιτρέψει στις Αρχές να προσδιορίσουν χρονικά το διάστημα κατά το οποίο φέρεται να εισπραττόταν παράνομα η σύνταξη.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ενδέχεται να αποδοθεί στους δύο συλληφθέντες και κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

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Το αδίκημα μπορεί να λάβει κακουργηματικό χαρακτήρα, εφόσον αποδειχθεί ότι το συνολικό ποσό της φερόμενης απάτης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Οι εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.