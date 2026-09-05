Κατρίνης για Τανάγρα: «Η απώλεια των δύο χειριστών μάς γεμίζει βαθιά θλίψη»

Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom, το οποίο συνετρίβη στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, εξέφρασε ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Άμυνας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.

Με ανάρτησή του, ο κ. Κατρίνης απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο χειριστών, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Παράλληλα, ζήτησε την άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των αιτιών του αεροπορικού δυστυχήματος, ώστε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη

«Η απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα μας γεμίζει βαθιά θλίψη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Είναι αυτονόητο ότι τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, πλήρως και σε βάθος, ώστε να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα».