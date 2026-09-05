Πτώση Φάντομ της Πολεμικής Αεροπορίας στο Athens Flying Week στην Τανάγρα – Μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τανάγρα, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στην αεροπορική βάση διεξάγεται η Athens Flying Week 2026, στο πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνονται και τα θρυλικά μαχητικά Phantom.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση σημειώθηκε στα πρώτα λεπτά της επίδειξής του, ενώ από το σημείο υψώθηκε μεγάλη στήλη μαύρου καπνού.

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AirShow w Grecji F4 Phantom sie rozwalił. Pilot nie żyje pic.twitter.com/zB9GVBniqQ— Roman_P 🚢😎🤦 (@RomanP314) September 5, 2026

Στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των δύο χειριστών. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και για την εξέλιξη της επιχείρησης στο σημείο.

A Greek F-4E AUP Phantom has just crashed during its display at Athens Flying Week 2026. No chutes.



Godspeed. pic.twitter.com/7nyuhE2AWL September 5, 2026

Παράλληλα, πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν πως από την πτώση του Φάντομ προκλήθηκε δασική πυρκαγιά σε δύο μέτωπα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ήδη κινητοποιηθεί.

Μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο της πτώσης

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από την Αεροπορική Βάση της Τανάγρας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή. Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της πυρκαγιάς:

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Πηγή: Emergency Alert