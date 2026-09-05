Νέος Κουβαράς: Σορός εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο – Σε δασική έκταση επεκτάθηκε η φωτιά

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Νέο Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:15 το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) σε όχημα επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση.

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Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Εντοπίστηκε σορός μέσα στο αυτοκίνητο

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο όχημα τη σορό ενός ανθρώπου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, καθώς και τα αίτια θανάτου του προσώπου που βρέθηκε στο εσωτερικό του.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμε ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.

Η περιοχή βρισκόταν το Σάββατο σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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Έρευνα από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τόσο η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς στο ΙΧ όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτή επεκτάθηκε στη δασική έκταση.