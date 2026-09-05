Σοκ στην Τανάγρα: Το Phantom συνετρίβη σε παλιό εργοστάσιο – Αγωνία για πιλότους και εργαζομένους

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του F-4 Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, στην Τανάγρα.

Στις εικόνες φαίνεται το μαχητικό αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος κατά την έξοδό του από ελιγμό και να προσκρούει στο έδαφος, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά.

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Ο άνθρωπος που δημοσίευσε το βίντεο αναφέρει ότι δεν είδε να ανοίγουν αλεξίπτωτα πριν από την πρόσκρουση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την τύχη των δύο χειριστών.

Δείτε τη στιγμή της πτώσης

ΠΡΟΣΟΧΗ – Σκληρές εικόνες

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x September 5, 2026

Αγωνία για τους δύο χειριστές

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο χειριστές, για την τύχη των οποίων επικρατεί μεγάλη αγωνία.

Σύμφωνα με ανεπίσημη ενημέρωση από πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι δύο χειριστές φέρεται να μην πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το Phantom πριν από την πτώση.

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και αναμένεται ανακοίνωση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

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Πληροφορίες DEBATER: Σε εργοστάσιο με αγροτικά προϊόντα έπεσε το Phantom

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το Phantom συνετρίβη στο τέλος του αεροδιαδρόμου, ανατολικά της Εθνικής Οδού, πέφτοντας πάνω σε εργοστάσιο με αγροτικά προϊόντα, το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την πιθανή παρουσία τεσσάρων έως πέντε εργαζομένων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήματα του αεροσκάφους παρέσυραν κολώνες του δικτύου ηλεκτροδότησης και κατέληξαν σε δασική έκταση ανατολικά, προς το Συκάμινο, προκαλώντας την επέκταση της πυρκαγιάς.

Η πτώση κατά τη διάρκεια της επίδειξης

Το σοβαρό αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week, μπροστά στα μάτια θεατών που βρίσκονταν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

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Το Phantom φέρεται να κατέπεσε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από την αεροπορική βάση. Αμέσως μετά την πρόσκρουση πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ οι εκδηλώσεις διακόπηκαν.

Μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο

Από την πτώση του μαχητικού εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή.

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Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέρια μέσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην κατάσβεση της φωτιάς, στον εντοπισμό των χειριστών και στην ασφάλιση της περιοχής όπου βρίσκονται τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και της επαρχιακής οδού Οινόης στο ύψος της Οινόης.

Ο Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ

Μετά την ενημέρωση για την πτώση του Phantom, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν για τη ΔΕΘ, και επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα.

Ο υπουργός αναμένεται να ενημερωθεί αναλυτικά από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για τις συνθήκες του ατυχήματος και την εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Τανάγρα.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα και θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας.