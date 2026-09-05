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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περιπου στις 15:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας.

   Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.

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   Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

   Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας .

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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