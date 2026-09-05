Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας
Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.
Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περιπου στις 15:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη Ευβοίας.
Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας .
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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