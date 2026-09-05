Εσπευσμένα στην Αθήνα ο Νίκος Δένδιας μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα

Το πρόγραμμά του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης διακόπτει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την πτώση μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 στην Τανάγρα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις γύρω από το σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα και την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

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Ο Νίκος Δένδιας βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, όπου είχε προγραμματιστεί να εγκαινιάσει το περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η συντριβή του Phantom στην Τανάγρα

Το μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week, περίπου ένα χιλιόμετρο από την Αεροπορική Βάση της Τανάγρας.

Από την πτώση εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των χειριστών και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.