Σύρος: Αυτή είναι η 42χρονη διασώστρια που σκοτώθηκε μετά το αιματηρό επεισόδιο – Τι υποστηρίζει το ζευγάρι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Σύρο, όπου μια 42χρονη διασώστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο σε κατοικία στην Άνω Σύρο.

Η γυναίκα, η φωτογραφία της οποίας βλέπει πλέον το φως της δημοσιότητας, τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια του περιστατικού και, παρά τις προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η 42χρονη είχε μεταβεί στο σπίτι ενός ζευγαριού, φορώντας κουκούλα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Για λόγους που διερευνώνται από τις Αρχές, ακολούθησε έντονη λογομαχία με την 30χρονη ένοικο, ενώ στη συνέχεια στο επεισόδιο ενεπλάκη και ο σύζυγός της.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η 42χρονη τραυματίστηκε από μαχαίρι στην πλάτη. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, όμως λίγο αργότερα κατέρρευσε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Σύρου και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ισχυρίζονται ότι η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι με σκοπό τη ληστεία, κρατώντας μαχαίρι, γεγονός που –όπως υποστηρίζουν– τους οδήγησε να αντιδράσουν για να προστατευθούν.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το θανατηφόρο περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αστυνομικές Αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.