Μοχάμεντ Σαλάχ και Ολυμπιακός: Το καλοκαιρινό όνειρο που έχει ξεσηκώσει τους φιλάθλους

Το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, με δημοσιεύματα και φήμες να συνδέουν τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ με τον Ολυμπιακό.

Πρόκειται για ένα σενάριο που, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία πλευρά, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους των «ερυθρόλευκων», καθώς αφορά έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της τελευταίας δεκαετίας.

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Ο 34χρονος πλέον Σαλάχ ολοκλήρωσε την πολυετή παρουσία του στη Λίβερπουλ και κυκλοφορεί ως ελεύθερος στην αγορά, γεγονός που έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία παραμένει στα 22 εκατ. ευρώ, παρά την ηλικία του, στοιχείο που αποτυπώνει το πολύ υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο.

Ωστόσο, ακόμη και χωρίς κόστος μεταγραφής, η απόκτησή του αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για οποιονδήποτε ελληνικό σύλλογο. Οι οικονομικές απαιτήσεις του Αιγύπτιου άσου είναι ιδιαίτερα υψηλές, ενώ για την υπογραφή του ενδιαφέρονται ομάδες από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία αλλά και άλλα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Αυτό δεν εμποδίζει, πάντως, τους φίλους του Ολυμπιακού να ονειρεύονται μια μεταγραφή που θα άλλαζε τα δεδομένα όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά συνολικά στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική αγορά. Ένας ποδοσφαιριστής με το βιογραφικό του Σαλάχ, τις διακρίσεις του με τη Λίβερπουλ και την τεράστια εμπορική του απήχηση θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες αφίξεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή και η υπόθεση παραμένει στο επίπεδο της έντονης μεταγραφικής φημολογίας.