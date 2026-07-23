Θρίλερ στη Σύρο: Νεκρή γυναίκα μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από σπίτι – Οι πρώτες πληροφορίες

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στη Σύρο, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από κατοικία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγο μετά τις 17:00 μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, μετέβη σε σπίτι και χτύπησε το κουδούνι. Όταν η ιδιοκτήτρια άνοιξε την πόρτα, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο.

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Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κλιμακωθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επισκέπτρια τραυματίστηκε με μαχαίρι και στη συνέχεια προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας από το σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι την ακολούθησε, ενώ λίγα μέτρα αργότερα η γυναίκα κατέρρευσε. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, υπέκυψε στα τραύματά της.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, όπου εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι η γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι οπλισμένη με μαχαίρι και ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Οι ισχυρισμοί τους εξετάζονται από τις Αρχές, οι οποίες συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

