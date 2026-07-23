Φωτιά τώρα στο Λιβάδι του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι, στον δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τις 10 το βράδυ.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

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Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ