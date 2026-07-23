Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το σπασμένο χέρι «πρόδωσε» τον 28χρονο – «Όλα ξεκίνησαν όταν…»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς ο τραυματισμός του καθ’ ομολογίαν δράστη αποδείχθηκε καθοριστικός για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος χτύπησε με τέτοια σφοδρότητα τον 73χρονο δικηγόρο, ώστε κατά τη διάρκεια της επίθεσης υπέστη και ο ίδιος κάταγμα στο χέρι.

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Μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος μετέβη σε νοσοκομείο προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Όταν οι γιατροί τον ρώτησαν πώς τραυματίστηκε, φέρεται να υποστήριξε ότι έπεσε ενώ έκανε σκέιτ, επιχειρώντας να αποκρύψει την πραγματική αιτία του τραυματισμού του.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο γραφείο του θύματος, αλλά και τον τραυματισμό του, ο οποίος ενίσχυσε τα στοιχεία σε βάρος του.

Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

Ο 28χρονος συνελήφθη και στη συνέχεια ομολόγησε ότι σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου, υποστηρίζοντας πως όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο διαπληκτισμό μέσα στο δικηγορικό γραφείο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί νωρίτερα στην ίδια παρέα και στη συνέχεια κατέληξαν στο γραφείο του ποινικολόγου, όπου η λογομαχία εξελίχθηκε σε θανατηφόρα συμπλοκή.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη ότι δεν αφαίρεσε χρήματα ή το κινητό του θύματος, παραδέχθηκε όμως πως πήρε το λάπτοπ του, το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.