Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Τι κρατούσε στα χέρια του ο 28χρονος όταν έφυγε από το γραφείο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τις κινήσεις του 28χρονου κατηγορούμενου αμέσως μετά τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Στο οπτικό υλικό, ο 28χρονος φαίνεται να αποχωρεί από το δικηγορικό γραφείο του θύματος, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, κρατώντας στα χέρια του ένα λάπτοπ, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, ανήκε στον Σταύρο Γεωργίου.

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Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την έρευνα, καθώς αποτυπώνουν τις κινήσεις του κατηγορούμενου αμέσως μετά το έγκλημα και αποτέλεσαν ένα από τα στοιχεία που αξιοποίησαν οι αστυνομικοί για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Στο βίντεο διακρίνεται ο κατηγορούμενος να εξέρχεται από το κτίριο με το λάπτοπ στο χέρι, λίγα λεπτά μετά τη δολοφονική επίθεση, σε εικόνες που έχουν πλέον ενταχθεί στη δικογραφία της υπόθεσης.