Σοκ στη Σύρο: Διασώστρια του ΕΚΑΒ η γυναίκα που δολοφονήθηκε με μαχαίρι

Διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο ήταν η γυναίκα που έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και βαθιά θλίψη στους συναδέλφους της.

Την πληροφορία γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνοντας ότι η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Σύρου, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η διασώστρια βρισκόταν εκτός υπηρεσίας όταν δέχθηκε τη φονική επίθεση και το περιστατικό δεν συνδέεται με την εργασία της στο ΕΚΑΒ.

«Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοι των Επειγόντων του Νοσοκομείου Σύρου», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια της εργαζόμενης του ΕΚΑΒ.

Για την υπόθεση οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες της δολοφονικής επίθεσης.