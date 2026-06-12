Συναγερμός στη Λέσβο: Φωτιά στα κρατητήρια της Μυτιλήνης – Ασφαλείς οι 15 κρατούμενοι
Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός
Φωτιά ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 11 Ιουνίου στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, στην πόλη της Μυτιλήνης.
Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου, στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Αστυνομίας στη Μυτιλήνη.
Όπως έγινε γνωστό, αμέσως ενεργοποιήθηκε το σχετικό πρωτόκολλο, οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και ξεκίνησε η διαδικασία της πυρόσβεσης από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της φωτιάς.
Στα κρατητήρια την ώρα της εκδήλωσης της φωτιάς βρισκόταν περίπου 15 κρατούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ως δράστης ταυτοποιήθηκε κρατούμενος ελληνικής καταγωγής κατηγορούμενος για κλοπές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός.
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