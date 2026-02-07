Συμπλοκή με μαχαίρι σε πολυκατοικία στην Λάρισα – Ένας τραυματίας (εικόνα)
Συνελήφθη ένα άτομο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στη Λάρισα μετά από συμπλοκή με μαχαίρι μπροστά από πολυκατοικία.
Σύμφωνα με το larissanet.gr, aπό την συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο φέρει τραύμα στο χέρι από μαχαίρι. Ο νεαρός κατέβηκε από την πολυκατοικία φωνάζοντας βοήθεια με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνουν στη συνέχεια στο σημείο.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένα άτομο και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη πολυκατοικία μένουν σε διαμέρισμα ανήλικοι πρόσφυγες στα πλαίσια προγράμματος.
