Επίθεση με μαχαίρι σε άνδρα στο Γαλάτσι – Οπαδικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές

Άνδρας από την περιοχή του Γαλατσίου μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο το βράδυ του Σαββάτου (6/2).

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στην περιοχή του Γαλατσίου με τον άνδρα να μην διατρέχει κίνδυνο για την ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, ενώ το επεισόδιο φέρεται να έχει σχέση με οπαδικές διαφορές.