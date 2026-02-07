Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Επίθεση με μαχαίρι σε άνδρα στο Γαλάτσι – Οπαδικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές

Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελίσμό

Επίθεση με μαχαίρι σε άνδρα στο Γαλάτσι – Οπαδικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:56

Άνδρας από την περιοχή του Γαλατσίου μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο το βράδυ του Σαββάτου (6/2).

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στην περιοχή του Γαλατσίου με τον άνδρα να μην διατρέχει κίνδυνο για την ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, ενώ το επεισόδιο φέρεται να έχει σχέση με οπαδικές διαφορές.

