Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Δεν απειλούνται σπίτια

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής, πάντως από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.