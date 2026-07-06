Συγκίνηση και χαμόγελα σε παιδικό σταθμό στην Καλλιθέα: Το σκίτσο μιας μητέρας που ξεχώρισε (Φωτογραφίες)

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική δράση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ιδιωτικό παιδικό σταθμό στην Καλλιθέα, με αφορμή την παρουσίαση του παραμυθιού «Τα κόκκινα ξυλοπόδαρα», αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο παιδικός σταθμός εφαρμόζει κάθε μήνα τη δράση «Ο βιβλιοφάγος», μια πρωτοβουλία μέσα από την οποία ένα παιδί αναλαμβάνει, μαζί με τους γονείς του, να παρουσιάσει στους συμμαθητές του το αγαπημένο του παραμύθι, καλλιεργώντας έτσι την αγάπη για το βιβλίο και τη δημιουργική έκφραση.

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Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο 6χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος μαζί με τη μητέρα του, Ελένη Ευθυμιάδου, μετέφεραν με μοναδικό τρόπο τον κόσμο του παραμυθιού στον χώρο του σχολείου. Η παρουσίασή τους περιλάμβανε ένα πραγματικό ξυλοπόδαρο, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στην ιστορία και στους συμβολισμούς της.

Παράλληλα, οι μικροί μαθητές συμμετείχαν ενεργά, ζωγραφίζοντας τη γειτονιά όπου εκτυλίσσεται το παραμύθι, ενώ στο τέλος της δράσης έλαβαν ως δώρο μπισκότα σε σχήμα καρδιάς, καθώς και αντίγραφα από το ιδιαίτερο σκίτσο που δημιούργησε η μητέρα του Κωνσταντίνου με τον πρωταγωνιστή της ιστορίας.

Πάνω το σκίτσο γράφει:

«Να έχεις πάντα την καρδιά σου στη γη, όσο ψηλά και αν φθάσεις!»

Το σκίτσο της μητέρας ξεχώρισε για τη λεπτομέρεια και την ευαισθησία του, κερδίζοντας τον θαυμασμό μικρών και μεγάλων, ενώ η αφήγηση του παραμυθιού κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή.

Η συμμετοχή, η φαντασία και η αλληλεπίδραση που δημιουργήθηκαν μέσα από αυτή τη δράση ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σημασία της επαφής των παιδιών με το βιβλίο, αποδεικνύοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζει να υιοθετηθούν σε ακόμη περισσότερους παιδικούς σταθμούς.