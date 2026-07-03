«Ντου» σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας και της Καλλιθέας – Συνελήφθησαν 7 άτομα

Σε ελέγχους σε οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σε περιοχές της Αθήνας και της Καλλιθέας προχώρησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Πέμπτης 2/7.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία -3- οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών.

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Παράλληλα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά -7- γυναίκες, κατηγορούμενες –κατά περίπτωση- για παραβίαση σφραγίδων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1.535- ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες επανασφράγισης των οίκων ανοχής.