Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός 70χρονος ύστερα από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 6/7 σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, καθώς ένας 70χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο διαμέρισμα στην Καλλιθέα που τυλίχθηκε στις φλόγες, ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησέως, έμενε ο 70χρονος με τον αδελφό του, ο οποίος εντοπίστηκε σε διπλανό δωμάτιο εν ζωή.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ωστόσο ήταν αργά, ενώ ο αδελφός του παρόλο που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα δεν δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Τα αίτια της φωτιάς στο διαμέρισμα της Καλλιθέας διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.